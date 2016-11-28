Новый перинатальный центр торжественно открыли в Ставрополе

Современный клинический перинатальный центр открыли в Ставрополе. Он уже начал принимать женщин со сложными патологиями из всех территорий края и, безусловно, еще внесет добрую лепту в историю многих семей.

Перинатальный центр расположился между краевыми детской и взрослой больницами, как того и требуют условия. Своим внешним обликом он, конечно, превосходит соседние здания, да и возможности у него, можно сказать неограниченные: в этих стенах работают настоящие профессионалы и пользуются они первоклассным медицинским оборудованием.

Торжественная церемония открытия прошла у входа в здание, правда, почетные гости – представители краевой власти, руководители министерств и ведомств, медицинские работники – на улице долго не задержались и длинных речей тоже не говорили. Уж очень хотелось попасть внутрь, воочию оценить ресурсы центра.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель Думы СК Геннадий Ягубов, зампред ПСК Ирина Кувалдина тщательно все осмотрели. Побывали в стационаре, рассчитанном на 130 коек, в отделении хирургии, реанимации, помещении женской консультации, в отделении реанимации новорожденных, способно выхаживать малышей весом от 500 граммов… Глава края задал много вопросов, не всегда удобных, и персоналу, и первыми пациенткам. Хотел выяснить: всем ли довольны, чего не хватает, ведь, помимо вложенных федеральных средства, на строительство роддома ушли и немалые краевые ресурсы, и хочется, чтобы система работала идеально.

Надо сказать, что за три дня до официального открытия в этих стенах на свет уже появилось пять малышей – четыре девочки и один мальчик. Первой счастливой малышкой стала Дарья Морозова: маму малышки поздравил Владимир Владимиров лично.

Мамы длились восторгом, своих эмоций не скрывали и медицинские работники. Главный врач роддома Елена Нередько с большой гордостью рассказывала о тех ресурсах, которыми теперь владеет ее коллектив:

– На шести этажах центра располагается поликлиника и стационар, в цокольном этаже – отделение лучевой диагностики, пищеблок и прачечная. Здесь поселилось уникальное операционное оборудование, которые позволяет выполнять высокотехнологические виды вмешательств. Очень хорошее оборудование и в детской реанимации – кувезы, множество мониторов, которые отслеживают состояние малышей. В распоряжении женщин одно- и двухместные палаты со всеми удобствами, а значит – роженицы будут жить в прекрасных условиях.

Еще один многоговорящий факт: в перинатальном центре одновременно могут находиться 180 пациенток, а обслуживают их 650 человек медицинского персонала, 200 из них врачи! Елена Нередько подчеркнула также: имея лучшее оснащение, задачи ее коллектива сводятся к одному – выписывать из роддома здоровых мам и малышей.

http://www.stapravda.ru/20161128/novyy_perinatalnyy_tsentr_torzhestvenno_otkryli_v_stavropole_98385.html