Год лишения свободы получил житель Ставрополья, напавший с вилами на полицейского

Вынесен приговор 41-летнему жителю Труновского района Сергею Ляхову. Он признан виновным в применения насилия в отношении представителя власти, сообщили в краевом управлении СКР. 24 июня во дворе своего домовладения Ляхов скандалил с женой. Когда на место ЧП прибыл полицейский-кинолог отдела МВД России по Труновскому району, он стал замахиваться на него вилами.

Приговором суда Ляхову назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161128/god_lisheniya_svobody_poluchil_zhitel_stavropolya_napavshiy_s_vi_98365.html