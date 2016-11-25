Ставропольпромстройбанк прокредитовал ставропольского дистрибьютора торговой марки «Нестле»

ПАО Ставропольпромстройбанк предоставил кредит крупнейшему дистрибьютору торговой марки «Нестле» – ООО «Альянс КМВ».

ООО «Альянс КМВ» является дистрибьютором торговой марки «НЕСТЛЕ» ООО «Нестле Россия» – крупнейшего поставщика и производителя кондитерских изделий, кофе, детского и клинического питания. Кредо «Нестле» – делать жизнь лучше, предлагая потребителям только качественные и полноценные продукты.

На предоставленные средства предприятие планирует расширять ассортимент товаров, заключать новые контракты, увеличивать товарные запасы для бесперебойной поставки клиентам. Заимствование денежных средств позволит ООО «Альянс КМВ» реализовать программу развития предприятия, поддерживая на высоком уровне качество взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, тем самым сохранить и приумножить успех компании, которая является лидером дистрибьюторской сети Юга России.

«Принять решение о сотрудничестве с этим банком было несложно. В работе чувствуется индивидуальный подход и внимательное отношение к потребностям клиента, что для нас очень важно. Надеемся, и в дальнейшем наша совместная работа будет плодотворной», – поделился мнением директор компании Сергей Усатов.

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ПАО Ставропольпромстройбанк является крупнейшим региональным банком Ставрополья, успешно функционирующим на финансовом рынке более 25 лет. Региональная сеть включает 23 офиса, расположенных на всей территории Ставропольского края, а также в г. Москве и на территории Карачаево-Черкесской Республики.

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(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161125/stavropolpromstroybank_prokreditoval_stavropolskogo_distribyutor_98312.html