Сантехники из Минвод стали 7-ми в конкурсе «Лучший сантехник. Кубок России»

Ставропольская команда заняла седьмое место в финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России», который прошел 22 ноября в Челябинске.

Конкурс на звание лучших сантехников страны стартовал еще в августе. В соревнованиях приняли участие 85 команд из 46 регионов России, а также бригады из Казахстана и Сербии. Честь Ставрополья защищали Виктор Зимовейский и Виктор Ильин – мастера ООО «ЖЭК № 1» из Минеральных Вод. По условиям чемпионата, претенденты должны были продемонстрировать профессиональные навыки в три этапа. В рамках первого из них, под названием «Добрые дела сантехников», наши мастера бесплатно установили оборудование в квартирах двух пенсионерок. В ходе второго отборочного тура коммунальщики провели мастер-класс для учащихся гимназии № 103 города Минеральные Воды.

Видео- и фотоотчеты о прохождении заданий были размещены для голосования среди интернет-пользователей на сайте www.день-сантехника.рф. В результате ставропольская команда завоевала в первом туре зрительского отбора «серебро», во втором – «золото». Суммарно за них отдали голоса 24 тысячи пользователей. Благодаря этой поддержке команда региона получила призы – сварочный аппарат и наборы для путешествий.

Финал чемпионата состоялся 22 ноября в Челябинске. На главную премию в 300 тысяч претендовали 60 команд. В числе испытаний был монтаж станции автономного водоснабжения. Первыми с заданием справились сантехники из Благовещенска, которым достался главный приз. Участники из Челябинска заняли второе место, бронзовые медали – у сантехников из Красноярского края.

А. РУСАНОВ , по информации органов исполнительной власти края

http://www.stapravda.ru/20161125/santekhniki_iz_minvod_stali_7mi_v_konkurse_luchshiy_santekhnik_k_98315.html