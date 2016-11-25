Фильм «Землетрясение» (2016). Отзыв: Это больше, чем кино

Общероссийская премьера фильма «Землетрясение» назначена на 1 декабря. Перед походом в уютный кинотеатр «Октябрь» на предпросмотр я пробежался по Интернету и узнал, что режиссер Сарик Андреасян известен как постановщик нескольких «несерьезных» фильмов в комедийном и других жанрах. Но с драмой «Землетрясение» он навсегда вошел в мое сердце как человек, поставивший свой самый замечательный и «самый армянский» фильм о трагедии, и поныне живущей в памяти многих семей по всей территории бывшего Советского Союза.

История Армении в XX веке обрамлена двумя страшными событиями — рукотворным геноцидом в ходе Первой мировой и природной катастрофой в конце советского периода. 7 декабря 1988 года землетрясение полностью уничтожило город Спитак и частично разрушило сотни городов и сел, включая Ленинакан (ныне Гюмри), второй по величине и значению город Армении. Всего тогда пострадало 40% территории республики. 25 тысяч человек погибли (в Союзе сильно занижались подобные цифры, ведь в какой-то степени это был минус государству, которое не смогло спасти своих граждан; по неофициальным данным, погибших было порядка 150 тысяч. — С.В.), 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши над головой.

Молодые журналисты в зрительном зале, которые родились позже этой трагедии, вытирали слезы и хлюпали носами, сопереживая героям фильма, пришедшим совсем из другой эпохи.

Основанное на реальных событиях «Землетрясение» — не фильм-катастрофа в привычном понимании: сам катаклизм в кадре длится всего 40 секунд, остальное экранное время люди пытаются справиться с его последствиями. По жанру это эпическая драма с элементами фильма-катастрофы, являющаяся данью памяти людям, которые прошли через эту трагедию, людям, жизнь которых тогда оборвалась.

Фильм Андреасяна рассказывает о первых днях разрушенного Ленинакана. Одну из главных ролей — Константина Бережного — играет заслуженный артист РФ Константин Лавроненко, характерный харизматичный киноактер, единственный из наших современников обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Трагедия его семьи (супругу Бережного играет заслуженная артистка РФ, лауреат ряда престижных театральных и кинопремий Мария Миронова) является лишь одним из десятка сюжетов, органично вплетенных в повествование. Еще одной линией проходит история молодого парня Роберта Мелконяна (актер Виктор Степанян), по иронии судьбы оказавшегося в одном спасательном отряде с Константином, по вине которого много лет назад погибли родители Роберта.

Съемки картины длились 42 дня и проходили в России и Армении. Начало фильма снимали в современном Гюмри. Это солнечный город, в котором царят счастье и радость. После землетрясения солнце исчезает, остаются дым, пыль, туман. Кадры разрушений снимали в столичных павильонах: декорацию города построили на старом заводе. А в самом конце солнце появляется вновь, ибо жизнь продолжается. Несмотря на то что есть болезни, которые никогда не лечатся, есть боли, которые всегда болят.

Одна из главных тем «Землетрясения» — интернационализм. Общая беда затронула не только тех, кто так или иначе пострадал, но и тех, кто примчался на помощь из всех союзных республик и со всего мира. Тысячи добровольцев просто садились в машины и отправлялись в Ленинакан, где собирались в бригады, разгребая завалы днем и ночью. Тогда вся наша страна объединилась в желании помочь, шла помощь из других стран.

Прямых прототипов в фильме нет. Но в историях героев сквозят отголоски и детали реальных историй, рассказанных людьми, пережившими катастрофу. Тот кошмар длился меньше минуты, но у каждого героя фильма сейчас, как и у каждого жителя Ленинакана тогда, были свои сорок секунд. Один из героев картины дед Ерем, простой человек в возрасте, суровый дядька и всем недовольный ворчун, впадает в транс, машинально разбирает завал и в какой-то момент, подняв голову к небу, спрашивает: «Господи, я все понял, но зачем ты так больно объясняешь?!».

На экране мы видим не только людей, которые, плача, разбирают голыми руками бетон и камни, выискивая выживших, из последних сил заботящихся о своих и чужих детях, делящихся последним, что у них осталось. Но мы также видим и тех, кто сходит с ума или становится мародером, наживаясь на общем горе. В фильме есть чудесные спасения, даже забавные «улыбающие» моменты, царит атмосфера взаимопомощи. Но в основном это печальное повествование — полнометражный памятник всем тем, кто погиб в 1988 году, и тем, чью жизнь перепахала катастрофа.

Сценарий фильма пронзителен. Он про людей и про то, как на фоне страшных испытаний изменяются человеческие судьбы. «Землетрясение» – это не рассказ о том, как ужасна смерть, а способ показать, насколько прекрасна и бесценна жизнь, как нужно ею дорожить. Трагедий вокруг предостаточно. Дорожите миром, дорожите собой, близкими, жизнью и любовью, вот что главное на земле — основная мысль фильма. Главное — не перестать сопереживать чужому горю. Это фильм об истинных и общечеловеческих ценностях, о прощении и милосердии.

Бетонная пыль вскоре осядет, но ничто уже не будет прежним. Жизнь продолжится. Построят новые дома и родятся новые люди. Но ничто и никто не будут забыты, пока память об этой трагедии жива в наших сердцах.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Фильм основан на реальных событиях.

Работа над сценарием длилась 4 года.

Декорации, практически с документальной точностью воссоздавшие улицы и дома реального Ленинакана, были построены за полтора месяца на территории заброшенного московского завода.

На съемочную площадку было завезено 8 тысяч тонн строительного материала.

Для «наполнения» квартир (стенки, стеллажи, столы, стулья, ковры, люстры, посуда, игрушки, книги) было привезено пять грузовиков реквизита.

На московском блоке съемок было использовано 4 тонны цементного порошка, который распыляли на площадке для создания нужных визуальных эффектов. Для съемочной группы было куплено 1500 респираторов.

В съемках, проходивших в Армении, в массовке участвовали жители Гюмри (бывший Ленинакан), большинство из которых пережили и помнят землетрясение 1988 года. В массовых сценах участвовали 150 человек.

Продюсер фильма Рубен Дишдишян и исполнитель одной из главных ролей Грант Тохатян в декабре 1988 года принимали участие в спасательных операциях в Ленинакане.

Каждый съемочный день завершался минутой молчания в память о жертвах землетрясения.

После землетрясения 1988 года ни один ребенок не оказался в детском доме — каждая армянская семья считала своим долгом усыновить сирот.

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Картину пытались выдвинуть на «Оскар» от Армении, но этого не удалось сделать, так как над картиной работало слишком много российских кинематографистов. А правила «Оскара» требуют, чтобы национальное кино представляло национальную кинематографию.

http://www.stapravda.ru/20161125/film_zemletryasenie_2016_otzyv_eto_bolshe_chem_kino_98334.html