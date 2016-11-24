В Ставрополе проходит «Праздника хлеба на Юге России»

24 ноября на Ставрополье стартовал «Праздника хлеба на Юге России», проходящий при содействии правительства СК и по инициативе Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) и Южной гильдии пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства (ЮГПИК). Приветственное слово в оргкомитет «Праздника хлеба на Юге России» направил первый заместитель Председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ, профессор, академик РАН Геннадий Онищенко, подчеркнувший, что для реализации задач по повышению качества хлебобулочных изделий, сформулированных программой продовольственной безопасности, требуется постоянное развитие технологий и совершенствование материально-технологической базы. «Хлебопечение всегда было и остается социально-значимым направлением отечественного АПК. На выставке будут представлены: инновационные технологии и новейшее оборудование для хлебопекарного и кондитерского производства, сырье и ингредиенты, современные упаковочные материалы. Вв рамках Праздника состоятся VII Кавказский Кубок по хлебопечению «Хлеб – это мир» и VI Кавказский Кубок по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего». Для участников и посетителей «Праздника хлеба на Юге России» запланирован ряд специализированных мастер-классов. В качестве ведущих выступят первоклассные мастера хлебопечения России и зарубежья, которые поделятся своими профессиональными секретами и продемонстрируют их действие на практике. Посетители также смогут принять участие в развивающих мастер-классах по другим направлениям. Состязания пекарей будут проходить на специально оборудованных стендах-пекарнях. В этом году пекари соревнуются по пяти номинациям: «Хлеб», «Сдобное хлебобулочное изделие», «Декоративная выпечка», «Витрина» и «Производство». Хлебобулочные изделия, испеченные в ходе соревнований, направят на реализацию в магазин, организованный на площадке Кубка. Деньги, вырученные от продажи продукции, пойдут на благотворительные цели, заверили устроители форума.

http://www.stapravda.ru/20161124/v_stavropole_prokhodit_prazdnika_khleba_na_yuge_rossii_98294.html