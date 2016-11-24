Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
24 ноября 2016 г.

Ущерб от сильного ветра подсчитывают в Ставропольском крае

В поселке Солнечнодольске Изобильненского района порывистым ветром сорвало около 30 листов шифера и частично деревянную конструкцию с кровли средней школы №16.

На Ставрополье продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный шквалистым ветром, бушевавшим на территории края несколько дней. По оценке МЧС края, нарушено и подлежит восстановлению кровля 11 социально-значимых объектов общей площадью 2187 квадратных метров в 10 населенных пунктах пяти районов и одного городского округа Ставропольского края.

Режим ЧС действует в городе Лермонтове, Шпаковском, Кочубеевском и Изобильненском районах. В режиме повышенной готовности находятся 18 городов и районов края, в том числе Ставрополь, Невинномысск, Георгиевск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и другие. Работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по СК.

Как сообщили в пресс-службе МЧС края, в школах с поврежденной кровлей учебный процесс не нарушен. Электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от аварийного отключения, восстановлено. Сняты все ограничения движения для грузового и легкового транспорта. Завершена работа по уборке и вывозу мусора (только 21 и 22 ноября распилено 37 деревьев, убрано 43м3 строительного мусора).

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161124/uscherb_ot_silnogo_vetra_podschityvayut_v_stavropolskom_krae_98292.html
Фотография к статье Ущерб от сильного ветра подсчитывают в Ставропольском крае
В поселке Солнечнодольске Изобильненского района порывистым ветром сорвало около 30 листов шифера и частично деревянную конструкцию с кровли средней школы №16.
В поселке Солнечнодольске Изобильненского района порывистым ветром сорвало около 30 листов шифера и частично деревянную конструкцию с кровли средней школы №16.
Фото пресс-службы ПАСС СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
В ходе спецоперации в Назрани погибли два спецназовца ФСБ России
Мать, погибшей в пожаре девочки, осуждена в Ставрополе
Ущерб от сильного ветра подсчитывают в Ставропольском крае
Упавшее дерево в Пятигорске повредило пять автомобилей
У жителя Буденновска изъят самодельный револьвер
Ставропольский край
Минсельхоз Ставрополья переходит на новый электронный формат общения с аграриями
Алексей Архипов признан лучшим пожарным Ставропольского края
Шквалистым ветром на Ставрополье повреждено около двух тысяч квадратных метров кровли
Прокуратура нашла многочисленные нарушения в ставропольской колонии
Министр труда и соцзащиты Ставрополья Иван Ульянченко об основных задачах ведомства

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!