Ущерб от сильного ветра подсчитывают в Ставропольском крае

На Ставрополье продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный шквалистым ветром, бушевавшим на территории края несколько дней. По оценке МЧС края, нарушено и подлежит восстановлению кровля 11 социально-значимых объектов общей площадью 2187 квадратных метров в 10 населенных пунктах пяти районов и одного городского округа Ставропольского края.

Режим ЧС действует в городе Лермонтове, Шпаковском, Кочубеевском и Изобильненском районах. В режиме повышенной готовности находятся 18 городов и районов края, в том числе Ставрополь, Невинномысск, Георгиевск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и другие. Работает оперативный штаб Главного управления МЧС России по СК.

Как сообщили в пресс-службе МЧС края, в школах с поврежденной кровлей учебный процесс не нарушен. Электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от аварийного отключения, восстановлено. Сняты все ограничения движения для грузового и легкового транспорта. Завершена работа по уборке и вывозу мусора (только 21 и 22 ноября распилено 37 деревьев, убрано 43м3 строительного мусора).

http://www.stapravda.ru/20161124/uscherb_ot_silnogo_vetra_podschityvayut_v_stavropolskom_krae_98292.html