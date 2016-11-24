Троих ставропольцев будут судить за попытку кражи 22 тонн нефти

В главном следственном управлении ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела по факту хищения нефтепродуктов и сбыта поддельных денежных купюр. Установлено, что в сентябре 2015 года трое жителей края через незаконную врезку в магистральный нефтепровод пытались похитить 22 тонны нефти. Эта попытка воровства была пресечена сотрудниками полиции совместно с краевым УФСБ. Кроме того следствием доказано, что один из задержанных вместе с тремя подельниками осуществлял сбыт фальшивых денежных купюр в нескольких районах края. Обнаружены и изъяты 25 фальшивых купюр достоинством 5 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161124/troikh_stavropoltsev_budut_sudit_za_popytku_krazhi_22_tonn_nefti_98281.html