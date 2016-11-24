На Ставрополье набирает популярность «Школа грамотного потребителя»

На Ставрополье становится все более популярной «Школа грамотного потребителя. Одноименный Федеральный проект работает в крае с марта прошлого года. За это время в городах и районах края прошло около тридцати занятий, которые посетили более шести тысяч ставропольцев. Слушатели «Школы» изучили широкий спектр вопросов ЖКХ. В том числе: правила проведения общего собрания в доме; круг обязанностей и полномочий совета дома и его председателя; расчет платы за коммунальные ресурсы и жилищные услуги; применение энергосберегающих технологий; установка и использование приборов учета; новая система капитального ремонта; способы борьбы с должниками и другие. Как сообщили в министерстве ЖКХ, все лекции и презентационные материалы к ним размещены на сайте ведомства www.mingkhsk.ru, которое выступает координатором проекта. Каким будет тематический план «Школы» в следующем году, организаторы предлагают сформировать его самим. В министерстве ЖКХ края начали прием заявок на электронный адрес министерства ЖКХ Ставропольского края press@mingkhsk.ru с пометкой «ШГП-2017». На все вопросы будут даны исчерпывающие ответы.

http://www.stapravda.ru/20161124/na_stavropole_nabiraet_populyarnost_shkola_gramotnogo_potrebitel_98301.html