Два человека погибли при столкновении «Мазды» с грузовым «Вольво» в Невинномысске

23 ноября в 23 часа 30 минут водитель автомашины «Мазда», двигаясь по федеральной автодороге «Кавказ», проходящей через Невинномысск, в районе 240-го километра наехал на стоящий из-за поломки грузовой автомобиль «Вольво» с прицепом, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате происшествия погибли два пассажира легкового автомобиля: 28-летний житель республики Азербайджан и женщина на вид 40-45 лет, личность которой в настоящее время устанавливается. Водитель «Мазды» – 43-летний житель Невинномысска в ДТП не пострадал. Выяснилось, что грузовой автомобиль водитель, 39-летний житель республики Армения, остановил для проведения ремонта у края проезжей части, аварийные огни и знак аварийной остановки были выставлены.

http://www.stapravda.ru/20161124/dva_cheloveka_pogibli_pri_stolknovenii_mazdy_s_gruzovym_volvo_v__98308.html