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23 ноября 2016 г.

В Солнечнодольске появится крупный перерабатывающий завод

В Изобильненском районе, на площадке регпарка «Солнечнодольск» прошло совещание по строительству кукурузокалибровочного завода совместно с компанией «Петкус» (Германия). В его работе приняли участие заместитель председателя Правительства СК – министр экономического развития Андрей Мурга, первый замминистра сельского хозяйства Роман Коврыга, генеральный директор «Корпорации развития Ставропольского края» Заур Абдурахимов, представители администрации Изобильненского района, а также специалисты компании «Петкус». Предварительно уже проведены переговоры по определению местоположения участка под реализацию инвестпроекта. Самым подходящим вариантом, отвечающим интересам всех сторон, оказалась территория регионального индустриального парка «Солнечнодольск», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК.

На совещании обсужден ряд важных вопросов: порядок оформления необходимых документов, особенности подключения объектов инженерной инфраструктуры, а также планы обустройства прилегающей территории. Как рассказал первый замминистра главного аграрного ведомства Ставрополья Роман Коврыга, компания «Петкус» – серьезный инвестор, в котором заинтересован наш регион. Предоставляемые краем преференции резидентам регпарков – экономический задел на будущее. Общий объем средств строительства завода превышает 35 млн евро. Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест, а также обеспечит пополнение налоговой базы. Вместо запрашиваемых 10-12 гектаров компании предоставляется 30,8 гектара. Помимо самого завода, инвестором будут разбиты опытные участки для ведения селекционной деятельности, хотя основной упор будет сделан все-таки на плоды достижений ставропольских ученых. В ближайшее время ожидается визит на Ставрополье экспертов из Германии, которые дадут комплексную оценку выделяемого участка с позиции геологии, геодезии и топографии, а в 2017-м планируется начать уже само строительство.

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161123/v_solnechnodolske_poyavitsya_krupnyy_pererabatyvayuschiy_zavod_98285.html
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