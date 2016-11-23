Прошли игры 3-го тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужчин

В спортзале Ставропольского государственного аграрного университета прошли игры третьего тура чемпионата края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора. В зоне «Ставрополь» игры прошли без команды СтГАУ, которая участвует в зональных соревнованиях Ассоциации студенческого баскетбола.

В первой игре дебютанты соревнований – команда «УОР-электроавтоматика» со счетом 97:46 обыграла команду «Русь» из Михайловска. Во второй михайловский «Вепрь» обыграл «Крайбольницу» — 80:67. В заключительной игре тура встречались фавориты зоны — «МКС» и «Теплосеть». На этой игре присутствовали руководители обоих предприятий, она была очень интересной, а победу праздновали «тепловики» — 65:54.

Результаты второго тура в дивизионе «КМВ»: БК «Ессентуки» — БК «Пятигорск» — 61:87; БК «Буденновск» — «Импульс» (Пятигорск) — 53:59; «ПГУ» — «Арнест» (Невинномысск) — 51:60; «Теплорежим» (Черкесск) — БК «Железноводск» — 61:48. Игры четвертого тура пройдут 27 ноября.

http://www.stapravda.ru/20161123/proshli_igry_3go_tura_chempionata_stavropolskogo_kraya_po_basket_98253.html