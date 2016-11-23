Отдыхающие в санаториях Кисловодска дети пропагандируют «световозвращающую моду»

В санаториях всемирно известного Кисловодска сейчас отдыхает несколько сотен детей из многих городов России. В ежедневный моцион ребят входят пешие экскурсии по городу. Чтобы сделать знакомство с достопримечательностями курорта безопасным, ребята используют световозвращающие элементы, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Однако, от классики – простых «смайликов» и прямоугольных наклеек они отказались, предав разнообразные дизайнерские формы элементам безопасности.

Популярностью среди мальчиков пользуются иероглифы, символы боевых видов спорта и орнамент в виде известных модных брэндов. Девочки выбирают изображения животных, музыкальных инструментов и букв собственного имени. Украшается не только одежда, но и обувь, сумки, перчатки и даже телефоны. Колонна ребят, по-модному светящаяся в темноте – привлекает внимание не только водителей, но и пешеходов. Отдыхающие в Кисловодске дети намеренывыкладывают фотографии на страницах социальных сетей и собираются привезти «световозвращающую моду» в свои родные города.

http://www.stapravda.ru/20161123/otdykhayuschie_v_sanatoriyakh_kislovodska_deti_propagandiruyut_s_98213.html