Чиновник в селе Кочубеевском заключил договор социального найма для сотрудницы без очереди

Глава муниципального образования села Кочубеевского подозревается в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом управлении СКР.

По данным следствия, в январе 2012 года глава без соответствующего решения жилищной комиссии администрации муниципального образования заключил договор социального найма муниципальной квартиры с сотрудницей возглавляемой им администрации. Между тем в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, она состояла под номером 491.

http://www.stapravda.ru/20161123/chinovnik_v_sele_kochubeevskom_zaklyuchil_dogovor_sotsialnogo_na_98233.html