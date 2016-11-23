491-й – без очереди / «Ставропольская правда» от 23 ноября 2016 г.
Чиновник в селе Кочубеевском заключил договор социального найма для сотрудницы без очереди
Глава муниципального образования села Кочубеевского подозревается в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом управлении СКР.
По данным следствия, в январе 2012 года глава без соответствующего решения жилищной комиссии администрации муниципального образования заключил договор социального найма муниципальной квартиры с сотрудницей возглавляемой им администрации. Между тем в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, она состояла под номером 491.
http://www.stapravda.ru/20161123/chinovnik_v_sele_kochubeevskom_zaklyuchil_dogovor_sotsialnogo_na_98233.html
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