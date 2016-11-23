620 тысяч рублей за прекращение служебной проверки запросили адвокат и дознаватель у полицейского

Перед судом предстанут адвокат и дознаватель ОМВД по Андроповскому району, обвиняемые в покушении на мошенничество. По данным следствия, в августе 2015 года адвокату и дознавателю стало известно, что проводится проверка возможной противоправной деятельности одного из полицейских. Злоумышленники сообщили ему, что следователь намерен возбудить уголовное дело, и за вознаграждение в 620 тысяч рублей предложили помощь в прекращении проверки. Часть денег (500 тысяч рублей) они получили. Далее их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, сообщили в краевом управлении СКР.

http://www.stapravda.ru/20161123/620_tysyach_rubley_za_prekraschenie_sluzhebnoy_proverki_zaprosil_98244.html