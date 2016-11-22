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22 ноября 2016 г.

В Ставрополе внедорожник столкнулся с маршруткой

В Ставрополе внедорожник столкнулся с маршруткой

20 ноября в 15 часов 30 минут водитель автомашины «БМВ-Х5», двигаясь по улице Ленина и совершая маневр объезда стоящих транспортных средств, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной «ГАЗелью», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. С переломом носа и сотрясением головного мозга была госпитализирована 51-летняя пассажирка «ГАЗели». Выяснилось, что автомашина «БМВ» не зарегистрирована в установленном законом порядке, поэтому регистрационных знаков не имеет, страхового полиса, соответственно, у водителя также не было. Водитель – 28-летний житель Ставрополя. Иномарка помещена на штрафную стоянку.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161122/v_stavropole_vnedorozhnik_stolknulsya_s_marshrutkoy_98205.html
Фотография к статье В Ставрополе внедорожник столкнулся с маршруткой
В Ставрополе внедорожник столкнулся с маршруткой
В Ставрополе внедорожник столкнулся с маршруткой
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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