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22 ноября 2016 г.

В Ессентуках автомобиль врезался в патрульную машину ДПС, водитель пытался скрыться

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Ессентуков, подозреваемого в применении насилия к представителю власти, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

По данным следствия, вечером 6 ноября молодой человек, совершив административное правонарушение и скрываясь от преследования экипажем ДПС ОГИБДД ОМВД по Ессентукам, столкнулся с патрульным автомобилем «Лада Приора» и наехал на автомобиль «Тайота Ланд Крузер Прадо». Затем, пытаясь скрыться с места происшествия, подозреваемый наехал на двух инспекторов ДПС, которые получили травмы и множественные ссадины.

Впоследствии нарушитель был остановлен с помощью привлечения дополнительных сил и средств экипажей сотрудников дорожно-патрульной службы.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161122/v_essentukakh_avtomobil_vrezalsya_v_patrulnuyu_mashinu_dps_vodit_98203.html
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