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22 ноября 2016 г.
Психология и таможня / «Ставропольская правда» от 22 ноября 2016 г.

Таможенные психологи отмечают профессиональный праздник

На приеме у психолога таможенного управления.

22 ноября в России отмечают День психолога. В таможенных органах психологическая служба была создана еще в 1995 году и является одной из важных составляющих работы с персоналом. Как рассказала главный государственный таможенный инспектор по психологической работе Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ) Марина Шапошникова, психологическое тестирование позволяет оценить степень соответствия индивидуально-личностных и деловых качеств кандидатов в таможенники, составить прогноз профессиональной успешности. В 2016 году в СКТУ провели 71 обследование с использованием полиграфа. Выявлено 23 человека с так называемыми факторами риска.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы Северо-Кавказского таможенного управления
http://www.stapravda.ru/20161122/tamozhennye_psikhologi_otmechayut_professionalnyy_prazdnik_98172.html
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На приеме у психолога таможенного управления.
На приеме у психолога таможенного управления.
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