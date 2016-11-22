Таможенные психологи отмечают профессиональный праздник

22 ноября в России отмечают День психолога. В таможенных органах психологическая служба была создана еще в 1995 году и является одной из важных составляющих работы с персоналом. Как рассказала главный государственный таможенный инспектор по психологической работе Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ) Марина Шапошникова, психологическое тестирование позволяет оценить степень соответствия индивидуально-личностных и деловых качеств кандидатов в таможенники, составить прогноз профессиональной успешности. В 2016 году в СКТУ провели 71 обследование с использованием полиграфа. Выявлено 23 человека с так называемыми факторами риска.

http://www.stapravda.ru/20161122/tamozhennye_psikhologi_otmechayut_professionalnyy_prazdnik_98172.html