Ставропольские депутаты поддержали продление нулевой налоговой ставки для ИП на УСН и патентах

Под председательством Юрия Белого состоялось заседание комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Основным вопросом стал проект краевого закона о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В работе комитета приняли участие депутаты Юрий Ходжаев, Дмитрий Судавцов, Виктор Гончаров, Валентин Аргашоков, Иван Богданов, Алексей Назаренко, Алексей Раздобудько, Александр Кузьмин, Валерий Назаренко, Александр Сысоев, представители исполнительной власти края, контрольных органов министерств и ведомств.

С информацией по большинству вопросов повестки дня выступила заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко.

Первой темой стало исполнение краевого бюджета за 9 месяцев 2016 года. Отмечалось, что за это время доходы региональной казны составили 58,5 миллиарда рублей, или 75 процентов от плановых годовых значений. Из них более 38 миллиардов – собственные доходы края. Это выше, чем аналогичные показатели в 2015 году. Расходы бюджета превысили 60 миллиардов рублей, или 70,7 процента от запланированных, что также несколько больше прошлогоднего уровня. При этом Лариса Калинченко подчеркнула достаточно высокий уровень собираемости налога на прибыль, который дали филиалы различных компаний, зарегистрированных за пределами нашего края. Депутаты в целом отметили этот факт как положительную тенденцию. Однако Юрий Белый, Валентин Аргашоков и Юрий Ходжаев подняли тему пополнения бюджета региона за счет создания условий для появления новых и поддержки уже существующих местных налогоплательщиков.

Медлить с подобными решениями парламентарии не стали. На заседании депутаты поддержали законопроект, продлевающий действие налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Эти так называемые «налоговые каникулы» для тех, кто впервые регистрируется как предприниматель и не работает в сфере торговли, планируется оставить еще на два года.

На поддержку бизнеса нацелены и готовящиеся изменения в Закон «О налоге на имущество организаций», инициированные депутатами краевой Думы. В случае их принятия налоговая ставка для торговых площадей более 250 квадратных метров на 2017 год сохранится в размере 1,5 процента.

Обсудили депутаты и главный вопрос думской работы последних недель – проект бюджета Ставрополья на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Юрий Белый отметил, что этот документ рассмотрен во всех комитетах краевого парламента. В свою очередь, Лариса Калинченко озвучила ряд поправок, внесенных губернатором края. Наиболее значимые из них связаны с изменением нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного и школьного образования, а также с участием нашего региона в федеральной программе по строительству и модернизации учреждений культуры в сельской местности.

Члены комитета рекомендовали своим решением Думе СК рассмотреть проект бюджетного закона на заседании краевого парламента.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161122/stavropolskie_deputaty_podderzhali_prodlenie_nulevoy_nalogovoy_s_98180.html