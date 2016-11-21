Внимание! На дорогах Ставропольского края сильный боковой ветер

Госавтоинспекция Ставропольского края предупреждает: на дорогах региона сложилась неблагоприятная обстановка. Негативные погодные условия в виде сильного бокового ветра и минусовой температуры создают препятствия для транспортных средств. Особенно сложная обстановка наблюдается на территории Изобильненского и Шпаковского района: из-за ветреной погоды и метели противогололедные материалы не имеют должного эффекта, затруднена видимость. На автодороге «Ростов-на-Дону – (от М4 «Дон») – Ставрополь» Шпаковского района с 301-го по 308-й километр сотрудники ГИБДД применят метод поэтапного сопровождения групп транспорта, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГГИБДД ГУ МВД России по краю.

В круглосуточном режиме по всей территории Ставрополья экипажи ДПС переведены на усиленный вариант несения службы: наряды патрулируют дороги, оказывая помощь участникам дорожного движения в безопасном преодолении заснеженных участков дорог и попавшим в сложную ситуацию.

http://www.stapravda.ru/20161121/vnimanie_na_dorogakh_stavropolskogo_kraya_silnyy_bokovoy_veter_98150.html