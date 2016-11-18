Турнир по бильярду собрал более 60 спортсменов в Ставрополе

В Ставропольской детско-юношеской спортивной школе по бильярдному спорту состоялся турнир, в котором приняли участие более 60 мастеров кия. В командных соревнованиях среди юношей «Осенний микс» удача улыбнулась ребятам из Ставрополя. У взрослых среди мужчин первое место занял Валерий Хагай из СГПИ. Среди женщин лучшее мастерство продемонстрировала Наталья Адамсон из детского сада № 71 «Сказка». По итогам турнира победители получили дипломы и медали федерации бильярдного спорта, а также денежные призы.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161118/turnir_po_bilyardu_sobral_bolee_60_sportsmenov_v_stavropole_98100.html