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18 ноября 2016 г.

Турнир по бильярду собрал более 60 спортсменов в Ставрополе

В Ставропольской детско-юношеской спортивной школе по бильярдному спорту состоялся турнир, в котором приняли участие более 60 мастеров кия. В командных соревнованиях среди юношей «Осенний микс» удача улыбнулась ребятам из Ставрополя. У взрослых среди мужчин первое место занял Валерий Хагай из СГПИ. Среди женщин лучшее мастерство продемонстрировала Наталья Адамсон из детского сада № 71 «Сказка». По итогам турнира победители получили дипломы и медали федерации бильярдного спорта, а также денежные призы.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161118/turnir_po_bilyardu_sobral_bolee_60_sportsmenov_v_stavropole_98100.html
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