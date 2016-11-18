Серийный вор стройинструмента задержан на Ставрополье

В Георгиевском районе на месте преступления задержан местный житель, который пытался украсть электроинструмены на одной из строек. А в ходе следствия удалось установить, что на его счету еще как минимум десяток аналогичных краж. Злоумышленник, взламывая окна и двери, проникал в жилые и строящиеся дома, откуда воровал строительные инструменты. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161118/seriynyy_vor_stroyinstrumenta_zaderzhan_na_stavropole_98108.html