В преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году, находится немало недобросовестных компаний, желающих заработать на продукции с символикой турнира, не приобретая лицензию. Минераловодские таможенники, сообщила пресс-служба ведомства, зафиксировали первый случай незаконного использования символики Чемпионата мира по футболу в регионе.

В ходе проведения таможенного досмотра партии товаров, поступившей из Китая, выявлено более сотни детских игрушек, имеющих маркировку «схожую до степени смешения» с товарным знаком, зарегистрированным на территории РФ на имя ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций).

Контрафактные настольные игры с нанесенным на них изображением награды Чемпионата мира по футболу собиралось реализовывать на территории Северо-Кавказского федерального округа одно из обществ с ограниченной ответственностью. При этом импортер не представил при декларировании товаров лицензионного договора либо иных разрешений правообладателя на использование чужого товарного знака. Заявление представителя ФИФА в России подтвердило контрафактный характер ввезенной партии товара и стало основанием для возбуждения в отношении импортера административного производства за незаконное использование товарного знака. Теперь предпринимателям грозит штраф с конфискацией товара.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161118/pervyy_sluchay_nezakonnogo_ispolzovaniya_emblemy_chempionata_mir_98127.html