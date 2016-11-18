Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
18 ноября 2016 г.

Первый случай незаконного использования эмблемы Чемпионата мира по футболу – 2018 выявлен на Ставрополье

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году, находится  немало недобросовестных компаний, желающих заработать на продукции с символикой турнира, не приобретая лицензию. Минераловодские таможенники, сообщила пресс-служба ведомства, зафиксировали первый случай незаконного использования символики Чемпионата мира по футболу в регионе. 

В ходе проведения таможенного досмотра партии товаров, поступившей из Китая, выявлено более сотни детских игрушек, имеющих маркировку «схожую до степени смешения» с товарным знаком, зарегистрированным на территории РФ на имя ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций).

Контрафактные настольные игры с нанесенным на них изображением награды Чемпионата мира по футболу собиралось реализовывать на территории Северо-Кавказского федерального округа одно из обществ с ограниченной ответственностью. При этом импортер не представил при декларировании товаров лицензионного договора либо иных разрешений правообладателя на использование чужого товарного знака. Заявление представителя ФИФА в России подтвердило контрафактный характер ввезенной партии товара и стало основанием для возбуждения в отношении импортера административного производства за незаконное использование товарного знака. Теперь предпринимателям грозит штраф с конфискацией товара.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161118/pervyy_sluchay_nezakonnogo_ispolzovaniya_emblemy_chempionata_mir_98127.html
Рекомендуем также
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
Спасатели помогают автомобилистам на заснеженных ставропольских дорогах
В Невинномысске во время ремонтных работ погиб кровельщик
Первый случай незаконного использования эмблемы Чемпионата мира по футболу – 2018 выявлен на Ставрополье
Арсенал оружия изъят из квартиры жителя Невинномысска
Движение автотранспорта через Республику Калмыкия в Ставропольский края открыто
Минераловодский район
В Минеральных Водах произошел крупный прорыв водовода
78 самостроев снесли в Минводах, на очереди ещё 30
Добиться снижения аварийности на дорогах Ставрополья – губернатор В.Владимиров
В Стамбул снова можно будет летать из аэропорта Минеральные Воды
Базальтовый завод планируют построить в Минеральных Водах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!