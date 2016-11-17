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17 ноября 2016 г.

Житель Ставрополья, оскорбивший судью, приговорен к исправительным работам

Труновский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в оскорблении судьи в ходе судебного заседания. Как установлено, являясь обвиняемым, тот «проявлял неуважение к суду», употребляя «грубые высказывания в вульгарной форме». Интересно, что на сей раз обвиняемый заявил, что вообще не участвовал в том судебном заседании, а оскорблял судью другой человек, похожий на него.

Тем не менее, как сообщает пресс-служба краевого суда, вина была доказана и подсудимый приговорен к исправительным работам.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161117/zhitel_stavropolya_oskorbivshiy_sudyu_prigovoren_k_ispravitelnym_98056.html
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