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17 ноября 2016 г.

В Невинномысске стартовал конкурс «Вахта Памяти. Почетный караул»

В Невинномысске на базе Поста №1 у обелиска «Вечная слава» стартовал городской конкурс «Вахта Памяти. Почетный караул». Посвящен конкурс 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, его окончательные итоги будут подведены в мае 2017 года

Повышение уровня строевой подготовки и выполнения ритуала Почетного караула на Посту № 1, определение лучших отрядов юнармейцев – эти и другие задачи призван решить конкурс. Для несения Вахты Памяти организаторы пригласили лучших учащихся 7-11 классов.

Как сообщили в администрации Невинномысска, образованный в связи с 30-летием Победы над фашистской Германией в 1975 году Пост № 1 ни на день не прерывал своей службы. При штабе Поста работает музей боевой славы. Здесь более 800 военных экспонатов, из них 200 – подлинные. Большое внимание уделяется поисково-исследовательской работе, результатом которой является пополнение фонда.

Штаб юнармейского движения Пост № 1 Невинномысска был признан лучшим в крае по итогам межрегионального слёта отрядов Постов № 1 «Георгиевский парад».

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161117/v_nevinnomysske_startoval_konkurs_vakhta_pamyati_pochetnyy_karau_98079.html
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В Невинномысске стартовал конкурс «Вахта Памяти. Почетный караул»
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