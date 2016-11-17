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17 ноября 2016 г.

Фестиваль жестового пения «Поющая тишина» состоялся в Георгиевске

В Георгиевске прошел III фестиваль жестового пения «Поющая тишина». Участники «пели» без голоса, передавая смысл и настроение песни с помощью жестов и мимики. Если в двух предыдущих фестивалях участвовали в основном жители Ставрополья, то на нынешний приехали гости из Нальчика и Краснодарского края. Помимо концерта в программу «Поющей тишины» вошел мастер-класс по актерскому мастерству и сценическому движению ведущего актера краевого театра оперетты Алексея Яковлева.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161117/festival_zhestovogo_peniya_poyuschaya_tishina_sostoyalsya_v_geor_98044.html
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