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16 ноября 2016 г.

Снег, туман, гололёд и усиление ветра ожидаются на Ставрополье

Непогода

В связи с перемещением холодного атмосферного фронта в ночь с 16 на 17 ноября и днем 17 ноября в Ставропольском крае, в том числе в Ставрополе, ожидается мокрый снег, снег, местами сильный, налипание мокрого снега, туман с ухудшением видимости до 100-500 м, усиление восточного ветра до 15 м/с, понижение температуры воздуха ночью до -4º…+1º, днем до -2º…+3º.

В ночь на 18 ноября местами снег, туман, гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха понизится до -4º…-7º, сообщает Ставропольский Гидрометцентр.

На дорогах гололедица, будьте бдительны и осторожны!

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161116/sneg_tuman_gololed_i_usilenie_vetra_ozhidayutsya_na_stavropole_98046.html
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Непогода
Непогода
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