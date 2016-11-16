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16 ноября 2016 г.

Сбежавшие из ессентукского детского дома трое беглецов найдены в Лермонтове

Ночью 15 ноября в дежурную часть отдела МВД по городу Ессентуки от руководства городского детского дома поступило сообщение о пропаже трех воспитанников. На розыск подростков был ориентирован весь личный состав полиции. В результате местонахождение беглецов было установлено в городе Лермонтове. За время отсутствия в отношении детей противоправных действий совершено не было. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с подростками проведена профилактическая беседа, после чего дети были переданы администрации детского дома. Полиция выражает благодарность всем, кто оказывал содействие в поисках.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161116/sbezhavshie_iz_essentukskogo_detskogo_doma_troe_begletsov_nayden_98057.html
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