Сбежавшие из ессентукского детского дома трое беглецов найдены в Лермонтове

Ночью 15 ноября в дежурную часть отдела МВД по городу Ессентуки от руководства городского детского дома поступило сообщение о пропаже трех воспитанников. На розыск подростков был ориентирован весь личный состав полиции. В результате местонахождение беглецов было установлено в городе Лермонтове. За время отсутствия в отношении детей противоправных действий совершено не было. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с подростками проведена профилактическая беседа, после чего дети были переданы администрации детского дома. Полиция выражает благодарность всем, кто оказывал содействие в поисках.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161116/sbezhavshie_iz_essentukskogo_detskogo_doma_troe_begletsov_nayden_98057.html