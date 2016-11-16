Первый зампред правительства Ставрополья Николай Великдань о поддержке агробизнеса

О состоянии экономики того или иного региона достаточно уверенно можно судить по процессам, происходящим в инвестиционной сфере.

Ставрополье – край агропромышленный. Инвестиции в сельское хозяйство нашего региона выросли практически вдвое, превысив в итоге 9 миллиардов рублей. По мнению первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя, это говорит прежде всего о том, что аграрное производство становится все более привлекательной отраслью для инвесторов. Во многом это стало возможным благодаря преференциям, предоставляемым бизнесу в рамках краевых программ поддержки АПК.

– Николай Тимофеевич, нынешний сельскохозяйственный год принес Ставрополью рекордный урожай зерновых – более десяти миллионов тонн. Есть хорошие подвижки и по другим направлениям агропрома. На этом фоне вырос и инвестиционный портфель региона в сфере АПК.

– Конечно, одно напрямую зависит от другого. Заметно выросли объемы продукции сельского хозяйства. В целом по отрасли прибыль увеличилась более чем на одну треть, превысив 8,2 миллиарда рублей, на три процента – число прибыльных хозяйств, до 91 процента в общей структуре. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал вырос в 1,9 раза. Отрасль становится все более привлекательной для инвесторов.

В настоящее время край располагает достаточно широким спектром финансовых механизмов развития агробизнеса. В рамках реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» свыше сорока процентов всех средств сосредоточено на субсидировании инвестиционных и кратко-срочных кредитов, взятых сельхозпроизводителями. На сегодняшний день получателю данной субсидии возмещается сто процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Кроме того компенсируется до двадцати процентов прямых затрат на строительство, реконструкцию плодоовощехранилищ, теплиц, животноводческих комплексов, селекционно-генетических и семеноводческих центров. Предоставляются субсидии на возмещение до семидесяти процентов затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем.

– В инвестпроекты вкладываются немалые средства. А какова их отдача, сколько в этом году уже запущено крупных промышленных объектов?

– В этом году завершено девять крупных инвестиционных проектов. Построено пять животноводческих комплексов, три плодохранилища и одно овоще-хранилище. Суммарный объем инвестиций по проектам за весь срок их реализации достиг почти 13 миллиардов рублей, создано более 800 рабочих мест. Также до конца года планируется завершить строительство третьей очереди тепличного комплекса ООО «Овощи Ставрополья» в Кировском районе.

Кроме того, начата реализация четырех крупных проектов по возведению предприятий закрытого грунта: ООО «Солнечный дар» (Изобильненский район), ООО «Долина солнца» (Предгорный район), ООО «Агрокомплекс «Восточный» (Левокумский район) и ООО «Тепличный комбинат «Андроповский». Общая их площадь почти сто гектаров.

Край ежегодно привлекает федеральное софинансирование на государственную поддержку сельского хозяйства по всем направлениям. Вместе с тем в регионе существуют свои дополнительные меры экономического стимулирования инвестиционной активности. В их числе предоставление налоговых и имущественных льгот и преференций в рамках региональных законов «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» и «О налоге на имущество организаций», госгарантии в рамках Закона «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края», предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории края.

С удовлетворением замечу, что Ставрополье оказалось в числе немногих регионов России, где реализуются сразу два инвестиционных проекта, прошедших в этом году конкурсный отбор в рамках проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования». Это ООО «Овощи Ставрополья» Кировского района и ООО «Долина солнца» Предгорного района.

– В этом году ставропольские крестьяне получили прибавку по многим культурам, теперь это все надо где-то хранить и перерабатывать. Расширились ли мощности в хозяйствах для этих целей, появились ли новые производства? Я имею в виду небольшие объекты, так сказать, районного масштаба.

– Действительно, в крае наряду с крупными реализуются и небольшие проекты, более скромные по инвестиционной емкости. С начала года в крае осуществлено несколько таких программ стоимостью до 300 млн рублей. К примеру, по производству макаронных изделий, муки и комбикормов в Петровском районе, по переработке овощей мощностью десять тысяч тонн в смену (ООО «Урожайное») и выпуску гранулированных кормов (ООО «Райфайзен Агро») на территории Новоалександровского района и другие. Кроме того до конца года в крае планируется завершить еще несколько подобных проектов в Ипатовском, Новоалександровском, Предгорном, Грачевском и других районах края.

В рамках развития агропромышленной инфраструктуры за девять месяцев введены в действие помещения для крупного рогатого скота и свиней, рассчитанные почти на 33 тысячи животных, а также на 20 миллионов птицы мясного направления. Запущены новые комбикормовые предприятия, зерносклады, хранилища для картофеля, овощей и фруктов.

– Николай Тимофеевич, по каким приоритетным направлениям идут инвестиции в региональный агропром?

– Их несколько. В первую очередь это мясо-молочный кластер. Другим важным направлением инвестиционной деятельности на территории края является создание дополнительных мощностей по переработке фруктов и овощей. В настоящее время реализуется инвестиционный проект «Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО «Первый Георгиевский консервный завод». Предусмотрено приобретение нового современного оборудования для переработки плодового и овощного сырья и производства консервированной продукции – кабачковой икры, фасоли, зеленого горошка. Планируется выпускать более 50 миллионов условных банок в год. Период реализации проекта – до 2020 года.

Предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, направленных и на развитие овощеводства открытого грунта. Речь идет о предоставлении субсидий на создание и модернизацию тепличных комплексов, овоще- и картофелехранилищ, а также на оказание несвязанной поддержки в сфере производства семенного картофеля и овощей открытого грунта. Уже завершается реализация двух инвестиционных проектов по созданию овощехранилищ общей мощностью более одиннадцати тысяч тонн, в том числе в ООО «Добровольное» Ипатовского района и ООО СПК «Володино» Петровского.

В сегодняшней ситуации большое значение придается развитию логистики как одного из двигателей развития АПК. Этой амбициозной задаче, в частности, отвечает проект «Строительство многофункционального логистического комплекса «Агропромышленный парк «Ставрополье» на территории Минераловодского городского округа. Предполагается создание плодоовощного комплекса по хранению овощной линейки, создание завода по производству замороженных овощей, глубокой переработке кукурузы, а также мясоперерабатывающего предприятия.

– Инвестиции идут, открываются новые производства. А как в конечном итоге все это сказывается на объемах производства, поставках продукции как на внутреннем, так и на экспортном рынках?

– Естественно, они увеличиваются. Судите сами, по последним данным Ставропольстата, индекс производства продовольствия и напитков в крае к уровню прошлого года составляет 128 процентов. Рост – практически одна треть. Ставрополье обеспечивает от 5 до 25 процентов российского рынка: по коньякам, мясу птицы, минеральной воде, макаронам, муке, хлебобулочным изделиям. Не только жители России, но и Европы уже по достоинству оценили брендовую продукцию, выработанную в Ставропольском крае, под такими торговыми марками, как «Корона Ставрополья», «Курень», «Петровские нивы», «Макфа», «Золото полей», «Благояр», «Индейка Ставрополья», «Стрижамент», «Прасковейское», «Свежетта», «Ставропольские деликатесы», «Семидаль», «Русское село» и другие. Особое богатство региона – минеральные воды. Торговые марки «Нарзан», «Ессентуки», «Новотерская», «Славяновская», «Смирновская», «Нагутская» известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Агрохолдинг «Моя мечта», занимающийся в крае выращиванием эфиромасличных, лекарственных и пряных культур, производит три процента мирового рынка кориандра и занимает до 90 процентов российского рынка пряностей. Заключены прямые контракты с Индией и Шри-Ланкой на поставку семян кориандра.

Ежегодно в страны ближнего и дальнего зарубежья экспортируется более 25 миллионов литров минеральной воды, 12 тысяч тонн пшеничной муки, 1,5 тысячи тонн мяса птицы, 22,5 тонны мороженого, более 1 тысячи тонн макаронных изделий и свыше 500 тонн растительного масла.

По данным последнего мониторинга, отслеживаемого министерством сельского хозяйства края, проведен сбор информации, поступившей от инвесторов, о введенных мощностях. Это делается в рамках оценки эффективности государственной поддержки на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. С начала года в рамках данного вида государственной поддержи введено несколько комплексов по производству и переработке 151 тысячи тонн мяса птицы, более 8 тысяч тонн свинины, 0,6 тысячи тонн овощей.

Кстати, в комиссию по координации вопросов кредитования АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации направлены документы по инвестиционному проекту «Строительство тепличного комплекса «Агрокомплекс «Восточный» с инженерными коммуникациями в Левокумском районе с целью прохождения отбора на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту.

– За счет чего, по вашему мнению, произошел всплеск инвестиционной активности в сфере АПК в последнее время?

– Считаю, что повышения инвестиционной активности во многом удалось достичь за счет усиления поддержки, осуществляемой в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Бюджетные средства, предусмотренные на развитие сельского хозяйства, осваиваются в полном объеме. Так, на поддержку отрасли направлено 4,7 млрд рублей, что составляет около 85 процентов от годового лимита. За счет федеральной казны – 3,8 млрд рублей, региональной – около 1 миллиарда рублей.

– Кстати, недавно федеральный Минсельхоз выступил с предложением сократить число субсидий для аграриев с 54 до 7, одновременно наделив регионы правом самостоятельно решать, в какое именно направление АПК вкладывать больше средств, а в какое меньше. Какова, по вашему мнению, экономическая эффективность этого нововведения с прицелом на региональный агропром?

– Скажу, что правительство Ставрополья и министерство сельского хозяйства края в целом положительно оценивают инициативу федерального аграрного ведомства по сокращению числа субсидий и расширению полномочий регионов при определении приоритетов аграрной политики. Уверен, что возможность переориентировать федеральные средства на приоритетные краевые направления, такие как малые формы хозяйствования, кооперацию, плодоводство и виноградарство, животноводство, в том числе молочное, позволит более эффективно поддерживать крестьян, стимулировать отдельные подотрасли и производство продукции, направленной в том числе на импортозамещение.

– Николай Тимофеевич, каковы ваши прогнозы по инвестиционной активности в региональном агропроме на ближайшее время?

– Делать какие-то определенные прогнозы довольно сложно. Между тем отмечу, что развитие краевой экономики и, в частности, ее аграрного сектора мы связываем прежде всего с привлечением инвестиций, созданием благоприятного климата для ведения бизнеса в нашем регионе. Определенные успехи в этом направлении, безусловно, достигнуты. В том же духе мы намерены работать и дальше...

http://www.stapravda.ru/20161116/pervyy_zampred_pravitelstva_stavropolya_nikolay_velikdan_o_podde_98026.html