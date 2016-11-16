Мировая юстиция Ставропольского края отмечает 15-летие

20 ноября мировая юстиция Ставропольского края отметит 15-летие своей деятельности.

Начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края Валерий Будко:

– Мировые судьи всегда занимали особое место в судебной системе. И полтора века назад, и сегодня. Мировой судья был для населения фигурой, не только разрешающей конфликты, но и просвещающей, внедряющей правовое сознание.

Введению института мировых судей на Ставрополье предшествовала объемная подготовительная работа, задействовавшая все ветви власти. Созданному в крае в 2001 году управлению по обеспечению деятельности мировых судей пришлось решать большое количество проблем организационного, кадрового, финансового, материально-технического, методического характера.

За 15 лет к мировым судьям поступило более 3,4 млн дел, в том числе 110 тысяч уголовных, свыше 1,75 млн гражданских, более 1, 52 млн административных. Показатель качества принятых решений составил 99,7% от рассмотренных дел. Общая сумма денежных взысканий в виде штрафов, конфискаций и госпошлин за весь период деятельности составила более 7 млрд рублей.

С первых дней наметилась тенденция стремительного увеличения служебной нагрузки. Так, если по итогам 2001 года на одного мирового судью приходилось 52 дела, то в 2005-м – 156, в 2009-м – 237, и эта тенденция сохраняется. Именно по этой причине в 2007 году в крае было увеличено количество судебных участков и соответствующее им число мировых судей с 119 до 143. Кроме того, в связи с изменениями границ муниципальных образований периодически вносятся предложения по изменению границ судебных участков. Эта непростая процедура, содержащая множество нюансов, позволяет сбалансировать работу судей на местах.

За это пятнадцатилетие выросла и правовая грамотность населения: люди научились отстаивать свои права и интересы. В немалой степени этому способствовала работа судов, направленная именно на повышение юридической грамотности граждан. Управлением была создана система по обеспечению доступа к информации о деятельности мировых судей, которая включала в себя программный комплекс «Мировой судья», позволивший автоматизировать судебное делопроизводство, а также интернет-портал, обеспечивший возможность публикации информации по судебным делам. Сегодня здесь размещена информация о 2 млн дел, из них около 100 тыс. – уголовных, более 900 тыс. – гражданских и более миллиона – административных. На всех судебных участках установлены информационные киоски, стенды, активно работает пресс-служба, выстраивающая своеобразный мостик между судебной системой и гражданами. Отрадно осознавать, что мировая юстиция достигла цели, ради которой, собственно говоря, и было принято решение о создании данного института еще в XIX веке. А именно: максимальное приближение граждан к правосудию, цивилизованное, в рамках закона, разрешение несложных споров.

Созданная за последние годы информационная система – это, по сути, аппаратно-программная основа или, если угодно, «скелет» для последующего развития и совершенствования информационных технологий, создания единого информационного пространства судов общей юрисдикции как на региональном, так на и всероссийском уровне.

Таким образом, управление начало поэтапное внедрение электронного судопроизводства. Пилотными площадками стали судебные участки мировых судей Ставрополя, где разработана система видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, имеется возможность их загрузки в Интернет. Сегодня проект искового заявления можно подать на судебный участок в электронной форме, зарегистрировавшись на нашем сайте (stavmirsud.ru).

Конечно, эффективная работа невозможна без квалифицированного аппарата. В соответствии с требованиями действующего законодательства управлением проводится анализ информационных материалов по вопросам государственной гражданской службы, разрабатываются и внедряются системы отбора наиболее квалифицированных, опытных специалистов, формируется кадровый резерв, принимаются меры для стимулирования роста профессионализма государственных гражданских служащих и эффективности их труда. На постоянной основе действуют аттестационная, квалификационная и конкурсная комиссии.

Управление развивает партнерские отношения с ведущими вузами Ставропольского края по повышению качества профессиональной подготовки студентов, прохождения производственных и преддипломных практик. Регулярно организуются дни открытых дверей, когда студенты знакомятся со спецификой работы мировых судей на судебных участках.

Безусловно, требования к специалистам растут непрерывно, современная государственная гражданская служба требует кардинально новых подходов к организации процесса. Речь и о современных технологиях в том числе, хотя, конечно, молодежь быстро, с удовольствием осваивает все технические нововведения. Но важно еще и воспитать личность – всесторонне развитую, способную не только быть исполнителем, но и принимать решения, расти интеллектуально, доказывая свою состоятельность.

Много усилий приложено к тому, чтобы организация и условия работы мировых судей соответствовали их высокому статусу. На начальном этапе управлению пришлось решать массу организационных и финансовых проблем, прежде всего связанных с размещением судебных участков в отвечающих всем требованиям зданиях. Сегодня практически во всех зданиях осуществлен текущий и капитальный ремонт, обновлены фасады. Каждый кабинет мирового судьи и рабочие места сотрудников оснащены всем необходимым. Судебные участки мировых судей края – это современные, соответствующие всем требованиям для отправления правосудия помещения.

Нельзя не отметить, что общественная, культурная, спортивная жизнь коллектива стала частью чего-то очень важного, большого, серьезного, того, что выходит за рамки обычных целей проведения праздников. Каждое мероприятие такого рода – мощная патриотическая или социальная акция, которая в результате получает общественный резонанс.

20 ноября 2016 года мировая юстиция Ставропольского края отмечает 15-летие своей деятельности. Хотелось бы выразить надежду на то, что в будущем мировая юстиция, сохранив накопленный опыт, благородные традиции, приумножит свои успехи и напишет новые, еще более яркие страницы своей истории.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161116/mirovaya_yustitsiya_stavropolskogo_kraya_otmechaet_15letie_98027.html