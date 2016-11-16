Чем грозит задержка зарплаты

ЗАКОНный инетерес

В октябре вступили в силу важные поправки в Трудовой кодекс. Отныне задержки зарплаты будут обходиться работодателям еще дороже.

Побудят ли новые санкции руководителей предприятий более трепетно относиться к финансовым взаимоотношениям с коллективом? Комментирует новации наш постоянный эксперт Роман САВИЧЕВ, генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России (согласно данным авторитетного рейтинга «Право.ru-300»).

– Сразу скажу, что ранее работодатели имели больше свободы в вопросе выплаты сотрудникам законного вознаграждения за труд, – говорит Р. Савичев. – Теперь установлено, что платить зарплату они в обязательном порядке должны два раза в месяц. Даты, безусловно, каждая организация устанавливает самостоятельно. Но принципиально важно, что деньги должны быть выданы работнику в течение 15 календарных дней со дня окончания периода, за который зарплата начислена. Проще говоря, плату за работу с 1 октября по 1 ноября человек должен получить не позднее 15 ноября.

Кроме того, отпускные должны выдаваться не позднее чем за три дня до начала отпуска, а полный расчет после ухода с места работы – прямо в день увольнения. Причем закон крайне категоричен: права ссылаться на трудности (какими бы они ни были!) у работодателя нет. Так что традиционные истории про то, что в кассе якобы не хватило денег, что средства ушли на налоги или расчеты с поставщиком и т.д., значения не имеют.

Правила стали значительно строже и к тем, кто необязателен в выплатах или подозревается в «черной» бухгалтерии. Введена административная ответственность за частичную выплату или задержку зарплаты. Штраф грозит и тому, кто платит сотрудникам суммы ниже МРОТа. Причем предусмотрена, скажем так, прогрессивная шкала. Если работодатель попался на этом впервые, то должностным лицам придется заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 1 до 5 тысяч, а юрлицам – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется заметно дороже. Штраф для должностных лиц составит уже от 20 тысяч до 30 тысяч рублей (а может и вовсе грозить дисквалификация на срок от одного до трех лет), для индивидуальных предпринимателей – от 10 тысяч до 30 тысяч, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч.

Обращу внимание еще на один важный пункт. Если работодателем нарушен срок выдачи зарплаты, то он будет платить пеню не ниже 1/150 ключевой ставки Центробанка от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Если обратиться к реальным примерам, суммы получаются небольшие. Так, при зарплате 30 тысяч рублей и задержке ее на 30 дней при нынешней ставке Банка России в 10 процентов работодателю придется компенсировать одному работнику всего 600 рублей. Но если таковых сотня, то это уже ощутимые деньги для бюджета любой организации. Причем платить работодателю придется вплоть до полного фактического погашения долга.

Конечно, многие работодатели, пытаясь уйти от наказания, тщательно скрывают информацию по долгам и пугают недовольных увольнением. Но, даже если не будет оперативных жалоб, работодатель все равно рискует. Ведь еще одно важное нововведение, внесенное в одну из статей Трудового кодекса РФ, касается срока исковой давности. Теперь он составляет не три месяца, а год. Именно такой период времени отведен законом на разрешение индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате зарплаты.

Вместе с тем напомню, что есть и уголовное наказание для руководителей, игнорирующих выплату зарплаты. Но, чтобы посадить начальника за это, он должен удерживать ее минимум два месяца. Однако, как показывает практика, эта норма не особо рабочая. Довольно тяжело впоследствии доказать наличие умысла, что он удержал зарплату в своих интересах.

Кстати, работник вправе жаловаться не только на задержку зарплаты, но и на то, что его не обеспечивают спецодеждой, вынуждают работать на неисправном оборудовании, не компенсируют затраты на медосмотры. Дело в том, что ужесточены требования и к охране труда. Поправки начнут действовать с 1 января 2017 года.

Новые правила устанавливают требования к микроклимату рабочего места, освещению, уровню шума и вибрации, защите от инфразвука, электрических полей и т.д. Также определены меры для снижения негативного воздействия производственных факторов. Некоторым предприятиям придется платить надбавку к тарифу на соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Решение об установлении надбавки принимается по итогам работы страхователя за три года. Ее размер определяется с учетом состояния охраны труда, проведенных медосмотров и расходов на страхование. Максимальная надбавка составит 40 процентов от базового тарифа.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161116/chem_grozit_zaderzhka_zarplaty_98033.html