78 самостроев снесли в Минводах, на очереди ещё 30

В Минеральных Водах уже снесли 78 незаконных объектов, уродовавших город. На очереди ещё более 30. Как уверяют местные власти, у них «дойдут руки» до каждого «нелегала».

Сносят ларьки, торговые павильоны, гаражи. Например, недавно под снос пошли сразу несколько ларьков в районе гаражного кооператива «Индикатор» на проспекте XXII Партсъезда.

По словам замдиректора МБУ «Минераловодский комбинат благоустройства» Ивана Байбары, население одобряет действия муниципальных властей. Люди хотят жить в красивом, ухоженном городе.

Во избежание претензий собственников ларьки и гаражи вывозят в определённое место, где владелец может их получить обратно в течение полугода. Разумеется, если компенсирует муниципалитету затраты на снос, перевозку и хранение его имущества…

http://www.stapravda.ru/20161116/78_samostroev_snesli_v_minvodakh_na_ocheredi_esche_30_98038.html