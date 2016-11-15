Риэлторы Ставрополья примут участие в серии бесплатных вебинаров

Одним из локомотивов экономики Ставропольского края является строительная отрасль. С каждым годом востребованность новостроек возрастает, так как всё больше жителей северных регионов стремится переехать на юг. Ранее лидером по количеству приезжих считался Краснодарский край. В последнее время заметной популярностью пользуется Ставрополье. Интерес покупателей обусловлен отличной экологией региона, доступностью цен на жильё, близостью к известным курортам. Особенным успехом у жителей северных регионов пользуются дома и квартиры в жилом районе «Гармония» в Михайловске.

Строительство недвижимости, ориентированной в первую очередь на приезжих из других регионов — занятие перспективное. Но успешное продвижение данного направления требует от специалистов рынка недвижимости особых навыков. Специально для частных риэлторов и сотрудников агентств недвижимости Строительная группа «Третий Рим» проводит ряд обучающих вебинаров.

Вебинары проводят специалисты по продаже недвижимости, интернет-маркетингу, бизнес-тренеры. Особое внимание уделено продажам недвижимости жителям северных регионов.

Очередной вебинар состоится 16 ноября, в 16.00. В ходе семинара будут затронуты и другие способы продвижения в Интернете, разобраны основные тренды на рынке недвижимости, а также типичные ошибки риэлторов, продающих недвижимость в сети. Зарегистрироваться в вебинаре можно уже сейчас, перейдя по ссылке.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161115/rieltory_stavropolya_primut_uchastie_v_serii_besplatnykh_vebinar_97997.html