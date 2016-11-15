Проект кафедры журналистики «I-формат: Школа#4власти» открыли в СКФУ

15 ноября в Северо-Кавказском федеральном университете состоялось открытие проекта кафедры журналистики «I-формат: Школа#4власти».

В его рамках планируется развернуть диалог молодежи с представителями органов власти региона для получения информации «из первых рук» об актуальных проблемах и задачах, стоящих сегодня перед краем. Будущие журналисты получат возможность повысить свою профессиональную компетентность и социально-политическую культуру.

Первое мероприятие – и сразу высокий гость, зампред правительства края, руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова, которая ответила на вопросы студентов. Диалог получился интересным и полезным для будущих представителей четвертой власти. Студентов интересовало каков сегодня имидж нашего региона, а также как и кем он формируется, ход реализации программы «Открытое правительство» в Ставропольском крае и многое другое.

http://www.stapravda.ru/20161115/proekt_kafedry_zhurnalistiki_iformat_shkola4vlasti_otkryli_v_skf_98030.html