Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
15 ноября 2016 г.

Клонированием виноградной лозы занялись на Ставрополье

В ставропольском учебном центре виноградарства и виноделия произвели осеннюю закладку насаждений. В научно-производственном центре виноградарства и виноделия, созданного на базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства, что в Шпаковском районе, заложили восемь сортов столовой лозы и два — технического. Среди них такие, как Преображение, Заграва, Памяти Негруля, Италия, Саперави и другие. В этом году это уже вторая закладка, напомнили в ГКУ «Ставрополвиноградпром». Весной было высажено тринадцать сортов. Все саженцы выращены в СНИИСХе ускоренным производством устойчивых, оздоровленных сортов и высокопродуктивных клонов методом «in vitro». Инициатором создания научно-производственный центр виноградарства и виноделия. Инициаторами его создания выступили минсельхоз края, НИИ и ГКУ «Ставропольвиноградпром». Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, для дальнейшего развития отрасли в регионе подготовлен проект «Создание инновационного центра виноградарства и виноделия СКФО для зоны укрывного и полуукрывного виноградарства». Сроки его реализации 2017-2021 годы, стоимость – 90 млн. рублей. Сейчас он находится на рассмотрении в Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО России). Его цель – организация полного технологического цикла производства посадочного материала, адаптированного к почвенно-климатическим условиям края. Это делается для повышения конкурентоспособности продукции на российском и международном уровнях.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161115/klonirovaniem_vinogradnoy_lozy_zanyalis_na_stavropole_98010.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Сельское хозяйство
Клонированием виноградной лозы занялись на Ставрополье
На Ставрополье завершена уборка кукурузы
Геоинформационная система минсельхоза Ставрополья набирает популярность среди госструктур
В окрестностях Невинномысска появятся плантации смородины
Ставрополь готовится встречать «Праздник хлеба на Юге России»
Шпаковский район
В Михайловске обсудили вопросы развития армейского рукопашного боя
В «Гармонии» состоялось открытие опорного пункта полиции
Долг по зарплате перед работниками предприятия в Шпаковском района превысил 3 миллиона рублей
«Русские Витязи» посвятили ставропольских кадетов в казачата
Экстремист из Михайловска признан невменяемым

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!