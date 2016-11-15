Клонированием виноградной лозы занялись на Ставрополье

В ставропольском учебном центре виноградарства и виноделия произвели осеннюю закладку насаждений. В научно-производственном центре виноградарства и виноделия, созданного на базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства, что в Шпаковском районе, заложили восемь сортов столовой лозы и два — технического. Среди них такие, как Преображение, Заграва, Памяти Негруля, Италия, Саперави и другие. В этом году это уже вторая закладка, напомнили в ГКУ «Ставрополвиноградпром». Весной было высажено тринадцать сортов. Все саженцы выращены в СНИИСХе ускоренным производством устойчивых, оздоровленных сортов и высокопродуктивных клонов методом «in vitro». Инициатором создания научно-производственный центр виноградарства и виноделия. Инициаторами его создания выступили минсельхоз края, НИИ и ГКУ «Ставропольвиноградпром». Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, для дальнейшего развития отрасли в регионе подготовлен проект «Создание инновационного центра виноградарства и виноделия СКФО для зоны укрывного и полуукрывного виноградарства». Сроки его реализации 2017-2021 годы, стоимость – 90 млн. рублей. Сейчас он находится на рассмотрении в Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО России). Его цель – организация полного технологического цикла производства посадочного материала, адаптированного к почвенно-климатическим условиям края. Это делается для повышения конкурентоспособности продукции на российском и международном уровнях.

http://www.stapravda.ru/20161115/klonirovaniem_vinogradnoy_lozy_zanyalis_na_stavropole_98010.html