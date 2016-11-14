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14 ноября 2016 г.

Внедрение комплекса ГТО обсуждают в ПГУ

ГТО
Фото: из архива газеты «СП»

15 ноября в Пятигорском государственном университете пройдет круглый стол на тему:  «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в многоуровневую систему образования».

 Его цель - определить  стратегические ориентиры и технологии формирования здорового образа жизни у различных групп населения, выявить проблемы и перспективы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в системе основного, дополнительного образования и на производстве как инструмента реализации государственной политики по привлечению детей, студенческой молодежи и взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом, обсуждение научных результатов и обмен опытом, сообщила пресс-служба ПГУ.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161114/vnedrenie_kompleksa_gto_obsuzhdayut_v_pgu_97962.html
Фотография к статье Внедрение комплекса ГТО обсуждают в ПГУ
Фото: из архива газеты «СП»
ГТО
ГТО
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