Внедрение комплекса ГТО обсуждают в ПГУ

Фото: из архива газеты «СП»

15 ноября в Пятигорском государственном университете пройдет круглый стол на тему: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в многоуровневую систему образования».

Его цель - определить стратегические ориентиры и технологии формирования здорового образа жизни у различных групп населения, выявить проблемы и перспективы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в системе основного, дополнительного образования и на производстве как инструмента реализации государственной политики по привлечению детей, студенческой молодежи и взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом, обсуждение научных результатов и обмен опытом, сообщила пресс-служба ПГУ.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161114/vnedrenie_kompleksa_gto_obsuzhdayut_v_pgu_97962.html