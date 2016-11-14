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14 ноября 2016 г.

В Ставропольском крае прошли осенние ярмарки выходного дня

В минувшие выходные в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске и Кисловодске, а также Андроповском, Благодарненском, Изобильненском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Минераловодском, Новоалександровском, Предгорном, Труновском и Туркменском районах прошли ярмарки «выходного дня», в которых приняли участие сельхозпроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств. По инфориации комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, всего на ярмарках было привезено более 82 тонн продукции почти на 7,6 млн. рублей. Горожане и селяне смогли по доступным ценам приобрести колбасы и деликатесы, молочную продукцию и кондитерские изделия, муку, крупы, макароны, напитки, рыбу, масло, овощи, фрукты, бахчевые и многое другое.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161114/v_stavropolskom_krae_proshli_osennie_yarmarki_vykhodnogo_dnya_97990.html
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