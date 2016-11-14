В станице Беломечетской открыли спортзал после реконструкции

В станице Беломечётской Кочубеевского района в средней школе № 7 – в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» – торжественно открыт после реконструкции спортивный зал.

Единственная школа станицы отпраздновала второе рождение своего спортивного зала: современное покрытие, спортивный инвентарь, освещение – теперь по современным стандартам. Появилась комната для тренеров. Это 23-й школьный спортзал, капитально отремонтированный в 2016 году благодаря партийному проекту «Единой России». К открытию готовятся еще три.

Депутат Думы СК, член президиума регионального политсовета «ЕР» Юрий Белый отметил: «Власти всех уровней делают все возможное, чтобы в сельской местности каждый ребенок развивался всесторонне, в том числе и физически, укреплял свое здоровье». Желающих заниматься спортом сразу же стало больше, ведь станица, где проживает более 2,5 тысяч жителей, раньше не имела такой возможности. В этот же день в школе прошел товарищеский матч по волейболу.

http://www.stapravda.ru/20161114/v_stanitse_belomechetskoy_otkryli_sportzal_posle_rekonstruktsii_97989.html