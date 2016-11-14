Пьяный житель Ипатовского района избил жену до смерти

Житель Ипатовского района подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей жене, повлекшего по неосторожности ее смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, вечером 9 ноября супруги распивали спиртные напитки и между ними произошла ссора. Подозреваемый нанес своей жене многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. После этого мужчина пошел спать, а когда проснулся – обнаружил женщину без признаков жизни. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161114/pyanyy_zhitel_ipatovskogo_rayona_izbil_zhenu_do_smerti_97972.html