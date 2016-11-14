Молодежь Пятигорска агитирует водителей соблюдать скоростной режим

В Пятигорске молодежный патруль «Дневной Дозор» выступил за соблюдение скоростного режима вблизи пешеходных переходов и мест массового посещения граждан, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. «Не превышй скорость!» – с таким призывом ребята вышли на крупные перекрестки города и вместе с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию.

Специально к мероприятию молодежный патруль изготовил памятки, которые во время общения вручал участникам дорожного движения. Эти памятки – труд студентов Пятигорска: ребята собрали простейшие, но основные правила для водителей, привели негативные примеры превышения скоростного режима и дали несколько полезных советов.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161114/molodezh_pyatigorska_agitiruet_voditeley_soblyudat_skorostnoy_re_97963.html