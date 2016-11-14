Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
14 ноября 2016 г.

Молодежь Пятигорска агитирует водителей соблюдать скоростной режим

В Пятигорске молодежный патруль «Дневной Дозор» выступил за соблюдение скоростного режима вблизи пешеходных переходов и мест массового посещения граждан, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.  «Не превышй скорость!» – с таким призывом ребята вышли на крупные перекрестки города и вместе с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию. 

Специально к мероприятию молодежный патруль изготовил памятки, которые во время общения вручал участникам дорожного движения. Эти памятки – труд студентов Пятигорска: ребята собрали простейшие, но основные правила для водителей, привели негативные примеры превышения скоростного режима и дали несколько полезных советов.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161114/molodezh_pyatigorska_agitiruet_voditeley_soblyudat_skorostnoy_re_97963.html
Фотография к статье Молодежь Пятигорска агитирует водителей соблюдать скоростной режим
Молодежь Пятигорска агитирует водителей соблюдать скоростной режим
Молодежь Пятигорска агитирует водителей соблюдать скоростной режим
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Право и закон
Казачьи кибердружины будут защищать Рунет от опасного контента
Экс-главу Журавского сельсовета обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве
На вопросы жителей Ставрополья ответит главный судебный пристав края
Молодежь Пятигорска агитирует водителей соблюдать скоростной режим
В Кочубеевском районе установили мемориальную доску Василию Тенищеву
Пятигорск
Житель Пятигорска осужден за избиение и попытку изнасилования экс-сожительницы
Внедрение комплекса ГТО обсуждают в ПГУ
Научно-практическая конференция «Гражданин. Выборы. Власть» состоялась в ПГУ
В Пятигорске обсудили возможность привлечения паломников в кавказский регион
Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!