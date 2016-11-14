Фермера из Нефтекумского района приговорили к обязательным работам за задержку выплаты штрафа

В Нефтекумском районе в ходе проверки с участием госинспекторов ветеринарной службы Ставрополья был оштрафован один из глав крестьянского (фермерского) хозяйства. Причина – нарушение ветеринарного законодательства в сфере содержания сельскохозяйственного поголовья. На нарушителя, сообщили в краевом управлении ветеринарии, был наложен штраф – 40 тысяч рублей. Однако глава КФХ всё тянул с выплатой штрафных санкций. В результате в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы дела для рассмотрения переданы в мировой суд Нефтекумского района. Судебная инстанция признала фермера виновным в совершении административного правонарушения, подвергнув его наказанию в виде обязательных работ на срок 20 часов.

http://www.stapravda.ru/20161114/fermera_iz_neftekumskogo_rayona_prigovorili_k_obyazatelnym_rabot_97993.html