Фестиваль национального танца «Танцуй, Ставрополье!» пройдет в станице Ессентукской

В субботу, 12 ноября, в Центре досуга и творчества «Предгорье» станицы Ессентукской Предгорного района пройдет VI краевой фестиваль-конкурс национального танца «Танцуй, Ставрополье!», учрежденный министерством культуры СК. Его девиз «Единство духа в танце воплотим» призван отразить главную цель – сохранение национальной культуры народов на традициях дружбы и этнической толерантности. Принять участие в празднике национального танца выразили желание более 40 коллективов и отдельных исполнителей со всего края. В программе несколько номинаций, как жанровых, так и возрастных, а основные критерии оценки – исполнительское мастерство, музыкальное сопровождение, костюмы, художественное оформление номера, образная выразительность и точность национального материала. Предусмотрен специальный приз: «за лучшую балетмейстерскую работу».

http://www.stapravda.ru/20161111/festival_natsionalnogo_tantsa_tantsuy_stavropole_proydet_v_stani_97956.html