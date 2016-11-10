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10 ноября 2016 г.

Слет активистов школьных музеев прошел в Кочубеевском районе

В Кочубеевском районе прошел слет активистов школьных музеев

В селе Казьминском, в школе №16 прошел III открытый слет активистов школьных музеев Кочубеевского района. В работе слета приняли участие не только кочубеевцы, но и гости: представители Дома детского творчества и Станции юных натуралистов из села Донского, Станции юных техников города Михайловска, а также сотрудники Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Непосредственно слет начался с экскурсии по музею школы №16. Ребят познакомили с историей более трех тысяч уникальных экспонатов, расположенных в залах археологии, истории и этнографии, Боевой Славы.

Затем началась работа по секциям. Кто-то принял участие в краеведческой викторине «Ночь в музее», кто-то посетил мастер-классы по атрибуции памятника материальной культуры, описанию архитектурных особенностей православного храма.

Была организована секция и для педагогов. Здесь обсудили аспекты патриотического воспитания молодежи, а также перспективы развития школьных музеев и издательской деятельности в них.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161110/slet_aktivistov_shkolnykh_muzeev_proshel_v_kochubeevskom_rayone_97892.html
Фотография к статье Слет активистов школьных музеев прошел в Кочубеевском районе
В Кочубеевском районе прошел слет активистов школьных музеев
В Кочубеевском районе прошел слет активистов школьных музеев
Фото пресс-службы администрациии Кочубеевского района
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