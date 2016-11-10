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10 ноября 2016 г.

На Ставрополье пьяный мужчина зарезал своего знакомого, заступившегося за женщину

В Георгиевском районе мужчина подозревается в убийстве своего знакомого, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю. По данным следствия, конфликт произошел в одной из квартир в станице Незлобной. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с гражданской супругой 37-летнего мужчины, который заступился за женщину и выгнал его из квартиры. Однако вскоре мужчина вернулся с ножом и убил заступника. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161110/na_stavropole_pyanyy_muzhchina_zarezal_svoego_znakomogo_zastupiv_97900.html
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