Грабитель в Невинномысске угрожал самоубийством в момент задержания

В Невинномысске ночью воооруженный ножом мужчина ограбил случайного прохожего. Злоумышленник забрал у своей жертвы имущество на общую сумму 25500 рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злодея. Добровольно сдаться в руки стражей порядка преступник не захотел, он забаррикадировался в своей квартире и угрожал, что… причинит вред своему здоровью.

Впрочем, план любителя чужого добра не сработал. Благодаря профессиональным действиям сотрудников угрозыска Невинномысского отдела полиции, свои угрозы грабитель реализовать не успел. Разбойника задержали, им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж житель города химиков.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику-рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы.

http://www.stapravda.ru/20161110/grabitel_v_nevinnomysske_ugrozhal_samoubiystvom_v_moment_zaderzh_97888.html