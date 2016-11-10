Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
10 ноября 2016 г.

Грабитель в Невинномысске угрожал самоубийством в момент задержания

В Невинномысске ночью воооруженный ножом мужчина ограбил случайного прохожего. Злоумышленник забрал у своей жертвы имущество на общую сумму 25500 рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злодея. Добровольно сдаться в руки стражей порядка преступник не захотел, он забаррикадировался в своей квартире и угрожал, что… причинит вред своему здоровью.

Впрочем, план любителя чужого добра не сработал. Благодаря профессиональным действиям сотрудников угрозыска Невинномысского отдела полиции, свои угрозы грабитель реализовать не успел. Разбойника задержали, им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж житель города химиков.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику-рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161110/grabitel_v_nevinnomysske_ugrozhal_samoubiystvom_v_moment_zaderzh_97888.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
Следствие просит помощи у жителей Ставрополья в розыске пропавшей женщины
Грабитель в Невинномысске угрожал самоубийством в момент задержания
Житель Ставрополя пытался украсть компьютер в детской библиотеке
В Буденновске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге
В Ставрополе 78-летний мужчина умер при пожаре дома
Невинномысск
Хоккеисты Невинномысска взяли серебро «Кубка Единства-2016» в Армавире
В Невинномысске расследуют смерть рабочего в сталеплавительном цехе
Невинномысскую ГРЭС признали готовой к несению зимних нагрузок
В Невинномысске наркоторговец украл электроинструмент, дамскую сумочку и корову
В Невинномысске прошло открытое первенства города по самбо

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!