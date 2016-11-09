Виноградники промышленных сортов будут заложены в Апанасенковском районе

В ГКУ «Ставропольвиноградпром» прошло заседание рабочей группы по участию фермеров в краевой госпрограмме «Развитие сельского хозяйства». КФХ из Апанасенковского района намерены заложить новые виноградники промышленных технических сортов. Как сообщили в ведомстве, в 1970 году площадь под лозой на Приманычье занимала 60 гектаров. Главы хозяйств интересовались условиями участия в ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 – 2017 годы», получением госсубсидий. В ГКУ «Ставропольвиноградпром» по этим же вопросам уже обратились 40 человек из нескольких районов края.

http://www.stapravda.ru/20161109/vinogradniki_promyshlennykh_sortov_budut_zalozheny_v_apanasenkov_97853.html