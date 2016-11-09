В Ставрополе осужден мужчина, задушивший из ревности свою подругу

Некто Е. Милошенко осужден Промышленным районным судом краевого центра за совершение ряда преступлений. В марте прошлого года в прихожей квартиры матери своей подруги на почве ревности поссорился с возлюбленной и задушил ее. Потом Милошенко обложил тело женщины книгами, облил спиртосодержащими напитками и поджег.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20161109/v_stavropole_osuzhden_muzhchina_zadushivshiy_iz_revnosti_svoyu_p_97857.html