Теме «Северный Кавказ 1917-2017: уроки столетия» посветят Ставропольский форум ВРНС

В фокусе – столетие / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

В Ставрополе 29-30 ноября пройдет V Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора (ВРНС) по теме «Северный Кавказ 1917-2017: уроки столетия».

Он проводится по инициативе постоянно действующего Ставропольского отделения ВРНС, созданного в декабре 2012 года по благословению патриарха Кирилла. Организаторы – президиум ВРНС, Ставропольская епархия, правительство Ставропольского края, администрация города Ставрополя и Северо-Кавказский федеральный университет, на площадках которого ежегодно собирается форум. В дискуссиях примут участие депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, представители органов государственной власти субъектов РФ, традиционных конфессий, Российского научно-педагогического сообщества, общественных организаций, региональных национально-культурных объединений и эксперты по заявленной проблематике. Форум проходит в формате активного открытого диалога представителей власти, церкви и общества.

http://www.stapravda.ru/20161109/teme_severnyy_kavkaz_19172017_uroki_stoletiya_posvetyat_stavropo_97846.html