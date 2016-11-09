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9 ноября 2016 г.

Радиомарафон в поддержку соблюдения ПДД провели на Ставрополье

Радиомарафон в поддержку соблюдения правил дорожного движения

Сегодня на Ставрополье впервые прошел масштабный радиомарафон дорожной безопасности, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по краю. В десяти крупных городах и районах региона одновременно стартовала пропагандистская акция по  привлечению внимания общественности к проблеме автоаварий с пешеходами, использования световозвращающих элементов участниками движения, предотвращения происшествий с участием несовершеннолетних.

 На оживленных перекрестках каждого района и города представители молодежных организаций, педагоги и учащиеся общеобразовательных организаций с помощью плакатов призывали водителей транспортных средств присоединиться к  марафону.
 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161109/radiomarafon_v_podderzhku_soblyudeniya_pdd_proveli_na_stavropole_97880.html
Фотография к статье Радиомарафон в поддержку соблюдения ПДД провели на Ставрополье
Радиомарафон в поддержку соблюдения правил дорожного движения
Радиомарафон в поддержку соблюдения правил дорожного движения
Фото отдела ПБДД УГИБДД ГУ МВД России по СК
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