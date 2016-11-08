Юношеские соревнования на первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике прошли в Невинномысске

Лучшие штангисты Ставрополья / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

В невинномысском спортивно-культурном комплексе «Олимп» прошли соревнования на первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1998 года рождения и моложе. В них участвовали более 120 спортсменов.

Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, победителями первенства Ставрополья среди юношей стали Сергей Тилиев, Павел Гнедашов, Алексей Шевченко и Денис Баркалов, все из Буденновского района, наставник – заслуженный тренер России Вячеслав Адаменко; Сергей Вдовыдченко из Левокумского района, тренер Михаил Климов; Влади-слав Смоляков и Кирилл Алибеков из Новоалександровска, тренер Игорь Смоляков; Арсен Мерденов из Ставрополя, тренер Урузмаг Мерденов; Александр Махонин из Изобильненского района, тренер Николай Набоков.

Среди девушек победу одержали Татьяна, Виктория и Диана Шестопаловы, а также Анна Усова, все из Новоалександровска, тренер Игорь Смоляков; Ольга Свистунова из Буденновского района, тренер Николай Горчеков; Ангелина Карташова из Солнечнодольска, тренер Александр Инжиевский; Мария Тюлькина из Степновского района, тренер Владимир Дьяченко.

В общекомандном первенстве уверенную победу одержали тяжелоатлеты из Буденновского района, второе место заняли спортсмены из Кировского района, на третьем из Левокумского района.

Победители и призеры награждены грамотами и медалями министерства физической культуры и спорта края, а также памятными призами, учрежденными компанией «Арнест».

По результатам этих соревнований сформирована сборная команда Ставропольского края этого возраста, которая в конце ноября будет участвовать в первенстве России во Владимире.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161108/yunosheskie_sorevnovaniya_na_pervenstvo_stavropolskogo_kraya_po__97759.html